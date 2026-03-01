Реклама

16:30, 1 марта 2026Мир

Стало известно о смерти экс-президента Ирана

Экс-президент Ирана Ахмадинежад погиб при атаке США и Израиля на Тегеран
Майя Назарова

Фото: Eric Thayer / Reuters

Экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад стал жертвой атаки США и Израиля на Тегеран. Об этом сообщает BBC со ссылкой на иранское телевидение.

Предположительно, Ахмадинежад в момент атаки находился в районе Нармак вместе со своими телохранителями.

Как стало известно, иранские власти пока не комментировали информацию о Ахмадинежаде. Он занимал пост президента в Иране с 2005 по 2013 годы.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования иранскому коллеге Масуду Пезешкиану в связи с гибелью верховного лидера Исламской Республики Иран Сейеда Али Хаменеи.

Российский политик попросил передать слова сочувствия близким Хаменеи.

До этого лидер Ирана назвал гибель Хаменеи открытой войной против всех мусульман. Как подчеркнул Пезешкиан, Хаменеи был убит «руками самых злобных преступников в мире», а его смерть — величайшее бедствие для исламского мира.

