Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:07, 1 марта 2026Мир

ЦАХАЛ начала новую серию ударов по Ирану

ЦАХАЛ объявила о начале новой серии ударов по Ирану
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Nir Elias / Reuters

Армия обороны Израиля объявила о начале новой серии ударов по Ирану. Об этом сообщила ЦАХАЛ в своем Telegram-канале.

«Армия обороны Израиля начала дополнительную волну ударов по батареям баллистических ракет и системам противовоздушной обороны, принадлежащим иранскому террористическому режиму», — говорится в сообщении.

Утром 28 февраля Израиль нанес удар по Ирану и назвал его «превентивным». Атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац. Позднее президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции против Ирана. Стало известно, что она получила название «Эпическая ярость».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Новая волна ударов Израиля и закрытый Ормузский пролив. Что известно об операции против Ирана на данный момент?

    На Украине раскрыли последствия ударов по Ирану для Зеленского

    ЦАХАЛ начала новую серию ударов по Ирану

    Четыре члена семьи Хаменеи погибли в результате атак Израиля и США

    Украинский политик сравнил бусификацию с изнасилованием

    В Катаре восемь человек пострадали в результате падения обломков ракет

    Международный аэропорт Бахрейна был атакован беспилотником

    В Иране допустили отказ национальной сборной от участия в ЧМ-2026

    Израильские военные сообщили о новых пусках ракет со стороны Ирана

    Российская актриса описала обстановку в Дубае во время иранских атак

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok