Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
10:19, 1 марта 2026Спорт

Царукян устроил массовую драку после поединка в США

Царукян напал на соперника, устроив массовую драку после поединка в США
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports / Reuters

Боец смешанного стиля (ММА) Арман Царукян напал на соперника, устроив массовую драку после борцовского поединка в США. Видео инцидента публикует Telegram-канал «Арсен Версен».

Царукян встречался с американским борцом Джорджио Пулласом в схватке по вольной борьбе на турнире RAF6. Царукян одержал победу со счетом 5:3, а после окончания поединка атаковал Пулласа. На ковер выбежали секунданты спортсменов, началась массовая драка.

Как отмечает Sport24, схватка началась с пощечины Пулласа Царукяну. В ходе конфликта Царукян нокаутировал оппонента, из-за чего в происходящее вмешались и другие находившиеся в зале люди.

29-летний Царукян занимает второе место в рейтинге легкого веса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). На счету спортсменка 23 победы при трех поражениях в боях по правилам ММА. Царукян родился в Ереване, помимо армянского, у него есть российское гражданство.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Израиле сообщили подробности гибели Хаменеи

    Россиянин побывал в Саудовской Аравии и рассказал о действующих там наказаниях для женщин

    Сомнолог предостерег москвичей от одной привычки после пробуждения

    Москвичам рассказали о погоде в предстоящий весенне-летний период

    Царукян устроил массовую драку после поединка в США

    В Дубае закрыли пляжи после ночных атак Ирана

    Иран подтвердил гибель министра обороны и главы Генштаба

    Подозреваемому в подрыве автомобиля российского предпринимателя предъявили обвинение

    Обязанности убитого Хаменеи возьмут на себя три человека

    В Иране заявили о желании Израиля и США разграбить страну

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok