В МИД Ирана высказались о военной операции США

Глава МИД Аракчи: США провели операцию в Иране ради срыва мирных переговоров

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что США провели военную операцию ради срыва мирных переговоров Вашингтона и Тегерана. Высказывание политика приводит ТАСС.

Глава иранского дипломатического ведомства выразил уверенность, что кампания носила целенаправленный характер.

По данным Аракчи, сделка с США была в пределах досягаемости перед военной операцией. Министр подчеркнул, что Иран был настроен на конструктивный диалог, однако внешние силы специально исказили намерения Тегерана, чтобы втянуть США в военное противостояние.

До этого глава МИД Ирана разъяснил, что смена режима является невыполнимой миссией.

28 февраля американский лидер Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции в Иране. По его словам, целью операции является защита американского народа путем «устранения непосредственной угрозы со стороны иранского режима».