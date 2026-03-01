В мире набрал популярность смертельно опасный способ расстаться с девушкой

Economic Times: мужчины стали бросать женщин в опасных для жизни условиях

Пользователи соцсетей активно обсуждают так называемый «альпийский развод» — способ расстаться с девушкой высоко в горах, зачастую в опасных для жизни условиях. Об этом пишет The Economic Times.

Концепция смертельно опасного тренда восходит к одноименному рассказу шотландско-канадского писателя Роберта Барра 1893 года. Однако нынешняя популярность «альпийского развода» в мире обнаружилась после того, как пользовательница соцсети TikTok опубликовала видео с подписью: «Момент, когда ты идешь с ним в горы, но он оставляет тебя одну и ты понимаешь, что ты ему на самом деле не нравилась». Ролик набрал более трех миллионов лайков, а в комментариях другие женщины начали делиться похожими историями. Некоторые пользователи даже создают группы поддержки для тех, кого бросили при помощи «альпийского развода».

Особый резонанс вызвал недавний трагический случай в Австрии: 37-летний Томас Пламбергер был признан виновным в смерти своей подруги. Когда ей стало плохо, мужчина оставил ее примерно в 50 метрах от вершины Гросглокнер (высотой около 3,8 тысячи метров) на сильном ветру, не дав даже аварийного одеяла. Переохлаждение оказалось смертельным. Суд приговорил его к штрафу в 9,6 тысячи евро (около 876 тысяч рублей) и пяти месяцам заключения условно.

