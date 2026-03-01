Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:32, 1 марта 2026Из жизни

В мире набрал популярность смертельно опасный способ расстаться с девушкой

Economic Times: мужчины стали бросать женщин в опасных для жизни условиях
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: everst / Shutterstock / Fotodom

Пользователи соцсетей активно обсуждают так называемый «альпийский развод» — способ расстаться с девушкой высоко в горах, зачастую в опасных для жизни условиях. Об этом пишет The Economic Times.

Концепция смертельно опасного тренда восходит к одноименному рассказу шотландско-канадского писателя Роберта Барра 1893 года. Однако нынешняя популярность «альпийского развода» в мире обнаружилась после того, как пользовательница соцсети TikTok опубликовала видео с подписью: «Момент, когда ты идешь с ним в горы, но он оставляет тебя одну и ты понимаешь, что ты ему на самом деле не нравилась». Ролик набрал более трех миллионов лайков, а в комментариях другие женщины начали делиться похожими историями. Некоторые пользователи даже создают группы поддержки для тех, кого бросили при помощи «альпийского развода».

Особый резонанс вызвал недавний трагический случай в Австрии: 37-летний Томас Пламбергер был признан виновным в смерти своей подруги. Когда ей стало плохо, мужчина оставил ее примерно в 50 метрах от вершины Гросглокнер (высотой около 3,8 тысячи метров) на сильном ветру, не дав даже аварийного одеяла. Переохлаждение оказалось смертельным. Суд приговорил его к штрафу в 9,6 тысячи евро (около 876 тысяч рублей) и пяти месяцам заключения условно.

Материалы по теме:
«Некоторые живут прямо на земле» Свободные женщины, улыбчивые мужчины и бедные кварталы: чем россиянина удивила нетуристическая Азия
«Некоторые живут прямо на земле»Свободные женщины, улыбчивые мужчины и бедные кварталы: чем россиянина удивила нетуристическая Азия
2 апреля 2021
Россияне полюбили зимовать в теплых странах. Где можно переждать русские морозы и почему это дешевле, чем жить в Москве?
Россияне полюбили зимовать в теплых странах.Где можно переждать русские морозы и почему это дешевле, чем жить в Москве?
11 января 2022

Ранее сообщалось, что 20-летнего юношу, потерявшегося на пять недель в Провинциальном парке Редферн-Кейли, Канада, спасли рабочие. Все это время он выживал на холоде без теплой одежды.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Аятолла объявил джихад против США и Израиля

    Названа стоимость самой дорогой московской квартиры

    ЦАХАЛ показал удары по иранским пусковым установкам и системам ПВО

    Израиль прокомментировал удар по школе для девочек в Иране

    На Украине цинично отреагировали на сообщения о смерти Хаменеи

    Каллас назвала смерть Хаменеи определяющим моментом для Ирана

    В мире набрал популярность смертельно опасный способ расстаться с девушкой

    В районе посольства США в Пакистане началась стрельба

    Подвергшийся атаке Ирана танкер начал тонуть

    В Дубае обломок иранской ракеты упал на судно с моряками из России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok