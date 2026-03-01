Реклама

Экономика
00:46, 1 марта 2026Экономика

В России открыли памятник жертвам коронавируса

Марина Совина
Фото: Telegram-канал пресс-службы Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге открыли памятник жертвам коронавируса, об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Мемориал в память о врачах и пациентах, погибших от коронавирусной инфекции, открыт в саду Милосердия рядом с больницей имени Боткина и медуниверситетом имени Мечникова. Эти учреждения первыми приняли заболевших в начале пандемии.

В церемонии открытия приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, главврач Боткинской больницы Денис Гусев, скульптор Владимир Бродарский, врачи и общественники. Они почтили жертв ковида минутой молчания. Глава города отметил героизм врачей, которые ценой своей жизни спасали людей и первыми встали на пути болезни.

Ранее стало известно, что в Хакасии собрались провести народное голосование по вопросу установки памятника советскому лидеру Иосифу Сталину в Абакане.

