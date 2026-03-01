Реклама

07:53, 1 марта 2026

В США вспомнили слова Путина после атаки на Иран

Аналитик Риттер вспомнил слова Путина о причинах конфликта после атаки на Иран
Марина Совина
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Экс-аналитик ЦРУ Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Glenn Diesen вспомнил слова президента России Владимира Путина о причинах конфликта после атаки США и Израиля на Иран.

Таким образом он ответил на вопрос о действиях Тегерана в ответ на удары. По мнению эксперта, если иранские власти не допустят смены режима, то таким образом они продемонстрируют противнику недостижимость его целей.

«Как это было в случае с Россией и Украиной, Владимир Путин объяснял важность не просто завершения войны, а завершения таким образом, чтобы были учтены коренные причины конфликта для того, чтобы он не разгорелся снова через пять или десять лет», — сказал Риттер.

По его мнению, президент США Дональд Трамп совершил политически провальный шаг, решившись атаковать Иран. Если Соединенные Штаты не одержат быструю и решительную победу, глава Белого дома и республиканцы проиграют промежуточные выборы и, возможно, американский лидер столкнется с процедурой импичмента.

Аналогичную судьбу Риттер предрек премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. Он выразил уверенность, что в случае решительных действий со стороны Тегерана политик лишится власти.

Иранская сторона была почти готова заключить сделку, однако в дальнейшем отступила от нее, заявил ранее Трамп. По словам политика, он понял, что Тегеран и не хотел договариваться.

Утром 28 февраля Израиль нанес удар по Ирану и назвал его «превентивным». Атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац.

Позднее президент США объявил о начале масштабной военной операции против Ирана. Стало известно, что она получила название «Эпическая ярость».

