Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:37, 1 марта 2026Россия

Волонтер погибла в результате атаки ВСУ в Запорожской области

Балицкий: Волонтер погибла в результате атаки дрона ВСУ в Запорожской области
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку дроном в Запорожской области, в результате погибла волонтер из Ростова-на-Дону. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Евгений Балицкий.

«ВСУ совершили целенаправленный удар беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по гражданскому автомобилю волонтеров из Ростова-на-Дону», — написал глава региона. По его словам, это произошло на автомобильной дороге Васильевка — Бердянск в районе Черниговского муниципального округа.

Волонтер 1975 года рождения получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте. Еще одна женщина получила тяжелые ранения, ее доставили в Токмакскую центральную районную больницу.

«Врачи диагностировали у пострадавшей множественные осколочные ранения головы, туловища и конечностей, термические ожоги», — раскрыл Балицкий состояние раненой. Он также выразил соболезнования близким погибшей.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар по Белгородской области, в результате ранения получили два человека. Уточнялось, что в городе Шебекино украинский беспилотник атаковал автомобиль гражданского.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран вновь атаковал Израиль и ОАЭ

    Обязанности убитого Хаменеи возьмут на себя три человека

    В Иране заявили о желании Израиля и США разграбить страну

    Волонтер погибла в результате атаки ВСУ в Запорожской области

    Иран назвал цели для ударов на Ближнем Востоке

    Овечкин забросил две шайбы и обновил рекорд НХЛ

    В Дубае прогремели новые взрывы

    Застрявшим в Дубае российским туристам оказали помощь

    Раскрыты последствия ударов по Ирану для Трампа

    В Иране заявили о готовности к любому сценарию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok