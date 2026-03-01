Волонтер погибла в результате атаки ВСУ в Запорожской области

Балицкий: Волонтер погибла в результате атаки дрона ВСУ в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку дроном в Запорожской области, в результате погибла волонтер из Ростова-на-Дону. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Евгений Балицкий.

«ВСУ совершили целенаправленный удар беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по гражданскому автомобилю волонтеров из Ростова-на-Дону», — написал глава региона. По его словам, это произошло на автомобильной дороге Васильевка — Бердянск в районе Черниговского муниципального округа.

Волонтер 1975 года рождения получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте. Еще одна женщина получила тяжелые ранения, ее доставили в Токмакскую центральную районную больницу.

«Врачи диагностировали у пострадавшей множественные осколочные ранения головы, туловища и конечностей, термические ожоги», — раскрыл Балицкий состояние раненой. Он также выразил соболезнования близким погибшей.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар по Белгородской области, в результате ранения получили два человека. Уточнялось, что в городе Шебекино украинский беспилотник атаковал автомобиль гражданского.