Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:34, 1 марта 2026Ценности

Врач объяснила тягу мужчин к увеличению губ

Косметолог Барбара Кубицка объяснила тягу мужчин к увеличению губ заботой о себе
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Friends Stock / Shutterstock / Fotodom

Британский косметолог Барбара Кубицка объяснила тягу мужчин к увеличению губ. Ее комментарий публикует Daily Mail.

Врач заметила, что многие звездные мужчины начали появляться на красных дорожках с пухлыми и объемными губами. В пример она привела ирландского актера Барри Кеогана на показе бренда Burberry. «Недавнее появление Барри Кеогана определенно вызвало разговоры о том, что его губы выглядят более полными, и пока неизвестно, связано ли это с процедурами и освещением. Здесь важно отметить, что это отражает то, насколько пристально сейчас обсуждают изменения во внешности мужчин», — отметила Кубицка.

По словам медика, мужчины стали чаще обращаться в клиники за деликатным увеличением губ. Она считает, что это связано с тем, что представители сильного пола начали больше заботиться о себе. «Процедуры все чаще рассматриваются в одном контексте с уходом за кожей, стоматологическими процедурами или уходом за волосами, а не как нечто эффектное или направленное на создание определенного имиджа», — пояснила собеседница издания.

В январе сообщалось, что ученые из Университета Западной Австралии раскрыли влияние размера пениса на привлекательность мужчины.

