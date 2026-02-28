Захарова обвинила США и Израиль в нарушении принципов международного права

Захарова: Израиль и США нарушили принципы международного права, напав на Иран

Атаковав Иран, Израиль и США нарушили нормы и принципы международного права. С такой точкой зрения выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с KP.RU.

«В данном случае речь идет о серьезнейшей ситуации — ничем не спровоцированном вооруженном нападении США и Израиля на Иран в нарушение принципов и норм международного права», — сказала дипломат. Она также подчеркнула, что Тель-Авив и Вашингтон не берут в расчет тяжелые последствия для глобальной и региональной стабильности и безопасности.

Также Захарова сообщила, что пока не поступало данных о пострадавших в результате военных действий россиянах.

Ранее посол России в Израиле Анатолий Викторов предположил, что горячая фаза нынешнего конфликта Израиля и Ирана может продлиться дольше прошлого противостояния.