Путешествия
08:54, 1 марта 2026Путешествия

Застрявшим в Дубае российским туристам оказали помощь

АТОР: Помощь российским туристам в Дубае оказана, все расселены
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Pixabay

Застрявшим в Дубае российским туристам оказали помощь и расселили их по гостиницам. Об этом сообщила «Известиям» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Вылететь невозможно, небо закрыто. Поэтому единственная помощь на данном этапе — размещение. Больше туроператоры вряд ли смогут сделать», — отметила она. Точное количество российских туристов в ОАЭ на данный момент не подсчитано.

Ранее российская актриса Анастасия Крылова описала обстановку в Дубае во время иранских атак. По ее словам, на телефон пришло уведомление о срочной эвакуации, за окном были слышны громкие хлопки. Люди спустились в цокольный этаж на парковку.

Иранский дрон атаковал международный аэропорт Дубая, в воздушной гавани проводится эвакуация. На видеозаписи видно, как люди организованно покидают территорию аэропорта.

Кроме того, беспилотник атаковал 60-этажный пятизвездочный отель-башню Бурдж-аль-Араб в Дубае. В результате удара загорелась стекловолоконная балка с первого по шестой этаж.

