07:00, 2 марта 2026Спорт

Знаменосец сборной России станцевала в обтягивающих леопардовых шортах и меховом лифчике

Ольга Фаткулина станцевала в обтягивающих леопардовых шортах и меховом лифчике
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: @olenka_fatkulina

Российская конькобежка Ольга Фаткулина, знаменосец сборной России на Олимпийских Играх 2022 года, опубликовала ролик с танцем в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсменка танцует в обтягивающих леопардовых шортах и меховом лифчике. «Мне тяжело танцевать. Я люблю это. Поэтому показываю», — написала Фаткулина.

3 февраля Фаткулина получила 12-месячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не раскрыло детали о запрещенном веществе или дате пробы.

В активе 36-летней Фаткулиной серебро Олимпиады-2014 в Сочи на 500-метровке, золото ЧМ-2013 на 1000-метровке, две бронзы в спринтерском многоборье и другие награды мировых чемпионатов.

