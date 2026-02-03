Реклама

19:25, 3 февраля 2026

Знаменосца сборной России на Олимпиаде-2022 дисквалифицировали из-за допинга


Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Ольга Фаткулина

Ольга Фаткулина. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российская конькобежка Ольга Фаткулина, знаменосец сборной России на Олимпийских Играх 2022 года, получила 12-месячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Решение дисциплинарного комитета РУСАДА вступило в силу с 28 октября 2025 года, с учетом ранее отбытого временного отстранения с 3 декабря 2024 года. Это позволило спортсменке выступить на декабрьских и январских этапах Кубка России, хотя агентство не раскрыло детали о запрещенном веществе или дате пробы.

В послужном списке 36-летней Фаткулиной — серебро Олимпиады-2014 в Сочи на 500 м, золото ЧМ-2013 на 1000 м, две бронзы в спринтерском многоборье и другие награды мировых чемпионатов.

Ранее итальянскую биатлонистку Ребекку Пасслер поймали на допинге перед домашними Олимпийскими играми 2026 года. 24-летняя спортсменка сдала положительную пробу на летрозол во внесоревновательный период.

