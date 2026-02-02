Реклама

20:44, 2 февраля 2026Спорт

На Олимпиаде в Италии выявили первый случай допинга

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Итальянскую биатлонистку Ребекку Пасслер поймали на допинге перед домашними Олимпийскими играми 2026 года. Об этом сообщают La Gazzetta dello Sport и La Repubblica.

По информации источника, 24-летняя спортсменка сдала положительную пробу на летрозол во внесоревновательный период. Этот препарат не повышает спортивные результаты напрямую, но маскирует следы анаболических стероидов, снижая уровень эстрогена.

Национальный антидопинговый трибунал Италии отстранил Пасслер. Случай стал первым на Олимпиаде в Италии.

Пасслер — чемпионка мира среди юниоров 2022 года в эстафете. В текущем сезоне Кубка мира ее лучшие результаты — 11-е места в спринте и масс-старте.

