14:08, 2 марта 2026Авто

Автовладельцам назвали способ избежать дорогого ремонта

«Автостат»: Автомобиль с пробегом от 100 до 150 тысяч километров пора продавать
Кирилл Луцюк

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Большинство (33 процента) опрошенных россиян высказались за продажу автомобиля, если его пробег составляет от 100 до 150 тысяч километров. О результатах этого опроса в своем Telegram-канале сообщил глава агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Кроме того, 21 процент респондентов заявили, что искать покупателя надо еще до того, как пробег достигнет 100 тысяч километров. Еще 17 процентов полагают, что с продажей не следует спешить, пока одометр не начал показывать 200 тысяч. Для четырех процентов вопрос о реализации своей машины представляется актуальным при пробеге в 50 тысяч километров. За то, чтобы эксплуатировать автомобиль «до упора», высказались 12 процентов.

Комментируя эти данные, Целиков заявил, что согласен с мнением большинства, так как даже при бережном использовании автомобиля после 150 тысяч пробегам объем вложений в автомобиль увеличивается и серьезно растет риск «попасть» на дорогостоящий ремонт.

В январе 2026 года в России продали 27 300 легковых подержанных автомобилей китайского производства, что на 55 процентов превышает результат годичной давности.

