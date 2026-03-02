Реклама

12:31, 2 марта 2026

Диетолог на протяжении двух недель каждый день ела чернику и поделилась результатами

Ежедневное употребление черники помогло диетологу стабилизировать уровень сахара
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Илья Тимин / РИА Новости

Диетолог Лорен Харрис-Пинкус решила поставить эксперимент и каждый день на протяжении двух недель стала есть чернику. Результатами она поделилась с изданием Prevention.

Харрис-Пинкус рассказала, что на эксперимент решилась из-за того, что больна диабетом. По словам диетолога, черника имеет низкий гликемический индекс и содержит много антиоксидантов. В связи с этим она решила проверить, изменится ли ее самочувствие после употребления черники в качестве послеобеденного перекуса вместо протеинового батончика с высоким содержанием углеводов.

На протяжении полумесяца Харрис-Пинкус ежедневно употребляла одну чашку ягод и обнаружила, что похудела на пару килограммов, а уровень сахара в крови у нее стабилизировался. «Хотя я не сторонница продуктов с высокой степенью переработки, время от времени мне нравятся низкокалорийные блюда с низким содержанием углеводов. Заменив их на чернику, я почувствовала себя более довольной, похудела и стала быстрее насыщаться», — призналась специалистка.

Ранее кардиолог Тамаз Гаглошвили предупредил, что высокие показатели на тонометре в кабинете врача далеко не всегда являются признаком гипертонии. Как пояснил врач, существует так называемый синдром «белого халата» — состояние, при котором человек ощущает психическое напряжение из-за присутствия врача и посещения медицинских учреждений.

