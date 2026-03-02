Директор управления попытался отстреляться от следователей, сотрудников ФСБ и МВД

В Кузбассе суд дал 8 лет директору ДРСУ за стрельбу по сотрудникам СК, ФСБ, МВД

В Кузбассе суд приговорил к восьми годам лишения свободы директора Новокузнецкого дорожного ремонтно-строительного управления (ДРСУ) за стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Приговор вынесен на основании обвинительного вердикта присяжных. Мужчина признан виновным по статьям 296 УК РФ («Насильственные действия в связи с производством предварительного расследования») и 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). В доход государства конфисковано ружье осужденного, из которого он отстреливался от правоохранителей.

Следствие и суд присяжных установили, что утром 20 апреля 2023 года следователь СК в сопровождении двух сотрудников ОМОНа и ФСБ с двумя понятыми прибыл в частный дом директора ДРСУ для обыска. Однако хозяин отказался их впустить и стал стрелять по силовикам. Он успел сделать четыре выстрела, ранив двух полицейских и понятого.

Бойцы Росгвардии и сотрудники ФСБ и МВД обезвредили и задержали стрелка. По приговору он должен выплатить пострадавшим 1,4 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее сообщалось, что 49-летний житель Владикавказа устроил стрельбу после конфликта со знакомым. От полученных ранений пострадавший не выжил.