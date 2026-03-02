Реклама

17:20, 2 марта 2026Силовые структуры

Екатерине Шульман вынесли приговор в России

Российский суд заочно приговорил политолога Шульман к году колонии
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Москве суд заочно приговорил публициста и политолога Екатерину Шульман (признана в РФ иноагентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к одному году колонии по делу об уклонении от обязанностей иноагента. Об этом сообщает РИА Новости.

Также ей на три года запретили администрировать сайты.

Установлено, что политолог, несмотря на два штрафа в течение года, продолжала публиковать в интернете материалы без маркировки. Гособвинитель запрашивал ей год и 11 месяцев колонии.

В апреле 2022 года политолога внесли в список иноагентов. В суде было заявлено о ее финансировании из Канады, Германии, Ирландии, США и российских компаний с иностранным капиталом. А в ноябре 2025 года Шульман попала в список террористов и экстремистов.

