Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:46, 2 марта 2026Наука и техника

Тайна игры GTA раскрылась спустя 18 лет

Создатель GTA VI удивился тайне, раскрытой спустя 18 лет выхода игры
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: @GTAVI_Countdown

В сети обнаружили тайную особенность игры GTA IV, связанную с использованием вертолета вблизи водоемов. На это обратил внимание корреспондент «Ленты.ру».

В конце февраля фанатский аккаунт GTA 6 Countdown в X опубликовал видео из Grand Theft Auto IV, на котором геймер садится на вертолете на мелководье, машина разгоняет лопастями воду и, таким образом, игрок может приземлиться на сухом клочке земли. На ролик обратил внимание программист Оббе Вермей, который занимался разработкой GTA IV и других игр Rockstar, и удивился этой находке.

По словам Вермея, взаимодействие вертолета с водой 18 лет назад задумывалось как визуальный эффект. «Я не думал, какие могут быть еще эффекты на мелководье», — признался специалист. Геймдизайнер отметил, что знал о тайне, которая раскрылась много лет спустя после выхода игры.

В X создатель GTA IV рассказал, что вокруг игрока запрограммирована сетка, каждая секция которой вытесняет другие объекты. Таким образом, помехи вроде лодок или низколетящих вертолетов напрямую меняют плотность объектов. Однако Вермей не знал, что вертолетом можно разгонять воду — эту функцию, судя по всему, добавили другие специалисты.

Аккаунт GTA 6 Countdown, в свою очередь, отметил, что GTA IV, которая вышла в 2008 году, опередила свое время.

Ранее авторы издания TechSpot перечислили самые ожидаемые среди геймеров игры 2026 года. К ним отнесли 007: First Light, Warhammer 40K: Dawn of War 4, Control Resonant, GTA VI, Resident Evil Requiem и другие тайтлы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Европе раскритиковали операцию США и Израиля в Иране. Кто рискнул выступить против Трампа и «Евротройки»?

    Назван способ улучшить сон с помощью прогулки

    Зеленский заявил о готовности поделиться опытом со странами Персидского залива

    Трамп сделал заявление о возможных кандидатах на роль нового лидера Ирана

    Туркомпании стали терять по 1,5 миллиона долларов в день из-за коллапса на Ближнем Востоке

    Представлен смартфон с роборукой

    Съехавший от родителей российский подросток бесследно исчез

    Звезда сериалов «Мажор» и «Бывшие» показал внешность после пересадки волос

    Российский фондовый рынок взлетел

    На Украине не захотели замещать дезертиров иностранными наемниками

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok