Ирина Шейк показала фигуру на премии SAG Awards

Российская супермодель Ирина Шейк в откровенном образе появилась на премии Гильдии киноактеров США (SAG Awards). Снимки с ковровой дорожки опубликованы на Page Six.
40-летняя манекенщица показала фигуру в вечернем платье Jean Paul Gautier, которое украшали глубокий V-образный вырез в зоне декольте и высокий разрез, оголявший ногу Шейк. Среди прочего она надела кожаные перчатки и классические туфли, отказавшись от украшений.
Материалы по теме:
При этом визажисты сделали знаменитости яркий макияж в стиле smoky eyes и нанесли на ее губы бордовую помаду.
Ранее Ирина Шейк с голой грудью снялась для Harper’s Bazaar.