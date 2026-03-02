Ирина Шейк показала фигуру на премии SAG Awards

Ирина Шейк появилась на премии SAG Awards в платье с глубоким декольте

Российская супермодель Ирина Шейк в откровенном образе появилась на премии Гильдии киноактеров США (SAG Awards). Снимки с ковровой дорожки опубликованы на Page Six.

40-летняя манекенщица показала фигуру в вечернем платье Jean Paul Gautier, которое украшали глубокий V-образный вырез в зоне декольте и высокий разрез, оголявший ногу Шейк. Среди прочего она надела кожаные перчатки и классические туфли, отказавшись от украшений.

При этом визажисты сделали знаменитости яркий макияж в стиле smoky eyes и нанесли на ее губы бордовую помаду.

Ранее Ирина Шейк с голой грудью снялась для Harper’s Bazaar.