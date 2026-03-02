Реклама

Из Дубая впервые за почти трое суток вылетел рейс в российский город

Екатерина Щербакова
Из международного аэропорта Дубая впервые почти за трое суток вылетел в Москву. Как пишет ТАСС со ссылкой на воздушную гавань, его выполняет авиакомпания Flydubai.

Исходя из информации на официальном сайте аэропорта Внуково, данный рейс должен приземлиться в российской столице 3 марта в 04:04 по московскому времени.

Остальные рейсы, которые должны были прибыть из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), в данный момент на онлайн-табло значатся «отмененными».

В свою очередь управление по связям с общественностью ОАЭ рекомендовало гражданам не выезжать в аэропорты, пока авиакомпании «не связалась напрямую с подтвержденным временем вылета».

Ранее стало известно о том, что российская авиакомпания «Аэрофлот» начнет вывозить граждан страны из ОАЭ с 3 марта.

