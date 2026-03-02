Реклама

02:18, 2 марта 2026Мир

Каллас уличили во лжи о гибели Хаменеи

Экс-посол Сибал: Слова Каллас о смерти Хаменеи являются политической уловкой
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Кая Каллас

Кая Каллас. Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас подменяет понятия, заявляя, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи просто умер. Об этом заявил бывший первый замглавы МИД Индии и экс-посол в Москве Канвал Сибал в соцсети X.

Ее заявления он назвал политической уловкой. «Целенаправленное политическое убийство превратилось в "смерть" Хаменеи, как будто он умер естественной смертью», — написал Сибал.

По мнению экс-министра, таким образом Каллас одобряет убийство Хаменеи, пытаясь переложить ответственность на Иран. По его мнению, это указывает на политическую недобросовестность главы евродипломатии.

Ранее Каллас назвала смерть Хаменеи определяющим моментом для Ирана. Она отметила, что «теперь открыт путь к другому Ирану, где у народа может быть больше свободы для его формирования».

1 марта Иран официально подтвердил смерть верховного лидера страны. Он погиб в первые часы военной операции Израиля и США.

