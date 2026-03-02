Кремль оценил влияние конфликта США с Ираном на переговоры по Украине

Песков заявил, что продолжение переговоров с США по Украине в интересах РФ

Представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге заявил, что в интересах России продолжать переговоры с США по урегулированию российско-украинского конфликта, несмотря на американские и израильские удары по Ирану, пишет РИА Новости.

Песков сказал журналистам, что они высоко ценят усилия США, но доверяют в первую очередь только себе. Также он добавил, что переговоры по экономическим отношениям с США «идут своим чередом». Этим вопросом занимается глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Ранее сообщалось, что Россия и Украина планируют мирные переговоры под руководством США, несмотря на войну в Иране.

Песков заявлял, что вопрос гарантий безопасности находится на повестке переговоров по урегулированию конфликта на Украине.