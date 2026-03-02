Реклама

21:05, 2 марта 2026

Медведев призвал распустить олимпийское движение

Зампредседателя Совбеза РФ Медведев призвал распустить олимпийское движение
Владислав Уткин

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Зампредседателя Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев призвал распустить олимпийское движение. Его слова приводит ТАСС.

«Международный олимпийский комитет (МОК) и олимпийское движение надо распустить и собрать заново, вспомнив заветы Пьера де Кубертена», — сказал Медведев.

Также заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации оценил вероятность введения санкций в отношении Израиля и США из-за боевых действий, которые эти страны ведут против Ирана. «Да плевать на это вообще», — ответил Медведев.

28 февраля Израиль и США начали военную операцию против Ирана. Ранее в израильской ассоциации футбола заявили, что не ожидают отстранения местных клубов от европейских соревнований.

