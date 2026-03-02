Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:31, 2 марта 2026Мир

Министр войны США жестко пригрозил расправой всем врагам американцев

Пентагон пригрозил преследовать всех, кто нападает на американцев по всему миру
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Daniel Becerril / Reuters

Министр войны США Пит Хегсет пригрозил преследовать всех, кто нападает на американцев по всему миру. С таким заявлением он выступил в ходе пресс-конференции по ситуации вокруг Ирана, передает CNBC.

«Если вы угрожаете американцам где-либо на Земле, мы будем преследовать вас без извинений и без колебаний, и мы уничтожим вас», — подчеркнул шеф Пентагона.

Ранее секретарь Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Лариджани заявил о готовности своей страны к затяжной войне.

Лариджани также подчеркнул, что Иран не будет вести переговоры с Соединенными Штатами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умерла супруга Хаменеи

    Стало известно о возможных способах Ирана устроить теракты в США

    США в Иране впервые ударили «уничтожителем» российских С-400

    Глава Пентагона сделал заявление об операции в Иране

    «Антивоенный комитет России» оказался террористическим

    Кремль оценил влияние конфликта США с Ираном на переговоры по Украине

    Назван возможный верховный лидер Ирана после Хаменеи

    Захарова возмутилась отсутствием реакции Запада на взрыв возле офиса российского канала

    Названа безопасная суточная норма колы

    Крупнейшая нефтяная компания мира эвакуировала работников из-за беспилотников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok