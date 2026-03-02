Министр войны США жестко пригрозил расправой всем врагам американцев

Пентагон пригрозил преследовать всех, кто нападает на американцев по всему миру

Министр войны США Пит Хегсет пригрозил преследовать всех, кто нападает на американцев по всему миру. С таким заявлением он выступил в ходе пресс-конференции по ситуации вокруг Ирана, передает CNBC.

«Если вы угрожаете американцам где-либо на Земле, мы будем преследовать вас без извинений и без колебаний, и мы уничтожим вас», — подчеркнул шеф Пентагона.

Ранее секретарь Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Лариджани заявил о готовности своей страны к затяжной войне.

Лариджани также подчеркнул, что Иран не будет вести переговоры с Соединенными Штатами.