Мужчина ворвался в квартиру незнакомцев и стал причиной «биологической опасности»

Пользователь Reddit с ником Dazzling_Necessary81 пожаловался на ошибку, допущенную им во время визита к другу. Тот живет в комплексе с максимально похожими домами, из-за чего легко оказаться не в том корпусе.

«Дверь была слегка приоткрыта. Я постучал дважды, зашел и сказал, что я здесь. Ответа не последовало. Только вот мне срочно нужно было в туалет, иначе произошла бы полная катастрофа. Не став ждать, я сразу же пошел в ванную, запер дверь и тут же устроил там биологически опасное безобразие», — написал автор.

В этот момент он услышал, как за дверью детский голос спрашивает: «Мама? Кто у нас в ванной?» Автор растерялся, поскольку знал, что его товарищ живет один. Однако затем его взгляд скользнул по комнате: не те полотенца, не та занавеска для душа и резиновые уточки, которых он никогда в жизни не видел.

«Я открыл дверь. В коридоре стояла женщина с корзиной для белья. Выйдя из туалета, я смущенно спросил, не дом ли это моего друга. Нет, это был не дом моего друга. Я много раз перед ней извинялся. Честно говоря, она отнеслась к этому довольно спокойно, но все равно было ужасно неловко. Ненавижу себя до глубины души», — заключил молодой человек.

