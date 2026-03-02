На шее Трампа заметили странное пятно во время выступления в Белом доме

Трамп вышел к журналистам в Белом доме с красным пятном на шее

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп появился на мероприятии в Белом доме с красным раздражением на шее. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на своего корреспондента.

Крупное красное пятно было заметно на правой стороне шеи полтика. Камеры большинства СМИ, как и официальные операторы Белого дома, стояли с противоположной стороны.

В ходе церемонии вручения медалей Почета Трамп также появился с мешками под глазами.

Ранее сообщалось, что новый синяк на левой руке у президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, который заметили на форуме в Давосе, появился из-за удара об угол стола. До этого у американского лидера заметили синяк на левом запястье. Это не первое появление Трампа с синяком на руках.

Глава Белого дома сообщил, что постоянно принимает большое количество аспирина ради разжижения крови. Именно поэтому на его теле легко появляются синяки.