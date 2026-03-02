Реклама

23:26, 2 марта 2026Мир

На Западе напомнили о России после заявления Британии, Франции и Германии

Филиппо напомнил о России после заявления Британии, Франции и Германии по Ирану
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Elagin / Global Look Press

Лидер правой партии «Патриоты» во Франции напомнил о противостоянии Запада с Россией на фоне совместного заявления Великобритании, Франции и Германии по ситуации с ответными действиями Ирана после ударов США. Он написал об этом в соцсети X.

«Вот и все: они хотят увязнуть в этой "превентивной войне". Это было так предсказуемо! Те же самые люди, которые уже обожают воевать с Россией, бросаются в другую войну, которая не является нашей!» — написал политик.

Так Филиппо прокомментировал сообщение лидеров трех европейских стран, которые сказали о своем потрясении «неизбирательными и несоразмерными ракетными ударами», которые иранская сторона нанесла по странам Ближнего Востока, включая те, которые не принимали участия в первичных операциях Вашингтона и Иерусалима.

Ранее сенатор Совфеда Алексей Пушков выразил мнение, что Франция и Германия хотят сблизиться с США, присоединившись к коалиции против Ирана. По его мнению, это может привести к повторению войны в Ливии.

