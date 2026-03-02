Реклама

05:02, 2 марта 2026Забота о себе

Назван возраст пика сексуальной удовлетворенности

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: We-Vibe Toys / Unsplash

Эксперт по мужскому здоровью Питер Шталь назвал возраст, в котором мужчины и женщины получают максимальное удовольствие от секса. Подробности он рассказал изданию HuffPost.

По словам Шталя, недавнее исследование показало, что большинство людей достигают пика сексуального удовлетворения после 30–40 лет. Шталь считает, что такие результаты вполне объяснимы, так как для качественного секса важнее психологическая зрелость, чем физические возможности. «С возрастом люди чаще чувствуют себя увереннее, меньше переживают из-за ожиданий и больше сосредотачиваются на взаимном удовольствии», — отметил эксперт.

Он добавил, что на качестве интимной жизни положительно отражается улучшение коммуникации в паре и снижение тревожности. В результате именно зрелость, а не молодость, для многих становится лучшим периодом сексуальной активности.

Ранее пользователи форума Reddit дали совет 27-летней девственнице. Молодая женщина хотела заняться сексом, но не могла решиться, так как стеснялась отсутствия опыта.

