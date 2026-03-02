Назван возраст пика сексуальной удовлетворенности

Эксперт по мужскому здоровью Питер Шталь назвал возраст, в котором мужчины и женщины получают максимальное удовольствие от секса. Подробности он рассказал изданию HuffPost.

По словам Шталя, недавнее исследование показало, что большинство людей достигают пика сексуального удовлетворения после 30–40 лет. Шталь считает, что такие результаты вполне объяснимы, так как для качественного секса важнее психологическая зрелость, чем физические возможности. «С возрастом люди чаще чувствуют себя увереннее, меньше переживают из-за ожиданий и больше сосредотачиваются на взаимном удовольствии», — отметил эксперт.

Он добавил, что на качестве интимной жизни положительно отражается улучшение коммуникации в паре и снижение тревожности. В результате именно зрелость, а не молодость, для многих становится лучшим периодом сексуальной активности.

