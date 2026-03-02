Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:47, 2 марта 2026Мир

Названа главная цель США и Израиля в Иране

Супонина: США и Израиль продолжат тактику ликвидации для ослабления Ирана
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Majid Saeedi / Getty Images

США и Израиль придерживаются определенной тактики и продолжат атаковать Иран, считает политолог-международник, востоковед Елена Супонина. Свое мнение она высказала в беседе с «Царьградом».

По ее словам, Иран уже пропустил сильнейший удар и потерял верховного лидера.

«США с Израилем и дальше продолжат свою тактику. Они не остановятся до тех пор, пока не вычленят среди руководителей в Иране тех, с кем им будет удобно потом вести переговоры», — высказалась эксперт.

При этом политолог убеждена, что даже после убийства Али Хаменеи система продолжит работать. В Иране все не держится на одном человеке, добавила Супонина.

«Несмотря на тяжесть удара, люди сплотятся. Политическое, военно-политическое руководство выберет другого духовного лидера. Для этого есть специально предусмотренная процедура», — отметила она.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о смерти всего высшего руководства Ирана и руководителей союзных террористических организаций.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Миротворец в очередной раз показал лицо». Что говорят в России о решении Трампа бомбить Иран и убить аятоллу вопреки переговорам

    Раздел имущества между российской парой закончился дракой на ножах

    Саудовская Аравия отреагировала на удар Ирана по одному из крупнейших нефтяных объектов

    Владелец шоколадной фабрики вытащил из-под льда щуку рекордного веса

    Тело Джабраилова доставят в Чечню

    В России несовершеннолетний иностранный гражданин пытался устроить теракт

    Звезда «Уэнсдэй» поддержала бельевой тренд на премии SAG

    Рубио опроверг удары США по Хаменеи и руководству Ирана

    Израиль отчитался об ударах Ирана после сообщения об атаке на офис Нетаньяху

    В России рассказали о способном устроить взрыв мощностью до 10 килотонн оружии Киева

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok