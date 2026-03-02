Реклама

Ценности
22:42, 2 марта 2026Ценности

Названа стоимость «эвакуации» из Эр-Рияда на частном самолете

Semafor: Люди платят до $350 тысяч, чтобы покинуть Эр-Рияд на частных самолетах
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Элита стран Персидского залива в панике покидает регион после того, как в минувшие выходные иранские ракеты и беспилотники поразили Абу-Даби, Дубай, Катар и Бахрейн. Единственным функционирующим коридором для выхода из региона стала Саудовская Аравия, сообщает Semafor.

По данным источников, частные охранные компании организуют целые автопарки внедорожников для перевозки клиентов из Дубая в Эр-Рияд — десятичасовая поездка по пустыне стала единственной наземной артерией для желающих покинуть зону конфликта.

Среди эвакуируемых — топ-менеджеры глобальных финансовых корпораций и состоятельные путешественники, находившиеся в регионе на отдыхе или с деловыми визитами. Спрос на экстренную «эвакуацию» привел к взрывному росту цен. По словам генерального директора брокерской компании Vimana Private Амирха Нарана, стоимость частных рейсов из Эр-Рияда в Европу достигла 350 000 долларов. «Саудовская Аравия сейчас — единственный реальный вариант для тех, кто хочет покинуть регион», — подчеркнул Наран.

Утром 28 февраля Израиль нанес удар по Ирану и назвал его «превентивным». По данным The New York Times, США также причастны к ударам по Тегерану. В свою очередь, телеканал Al Jazeera заявляет, что атаки США и Израиля направлены на подрыв системы безопасности Исламской Республики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
