Никас Сафронов рассказал о просьбе Джабраилова дать деньги в долг

Художник Никас Сафронов рассказал о просьбе Умара Джабраилова дать деньги в долг

Народный художник России Никас Сафронов рассказал, что бывший сенатор и бизнесмен Умар Джабраилов обращался к нему с просьбой одолжить деньги. Воспоминанием он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Мы не были друзьями. Мы были приятелями. Он все грозился прийти и купить у меня несколько картин. Он вообще любил искусство. Он собирал картины, покупал их. И по моей вине отчасти, и по его занятости мы так и не встретились у меня [для этой цели]», — рассказал Сафронов.

Мои соболезнования родственникам и знакомым [Умара Джабраилова] Никас Сафронов народный художник России

Художник вспомнил, что в 2017 году комментировал СМИ произошедшую в гостинице Four Seasons стрельбу Джабраилова.

«Он поблагодарил меня, когда прочитал, сказал, что я единственный, кто его поддержал. Сказал, что не останется в долгу и обязательно что-то приобретет. Но пришли годы, он позвонил и спросил, не смогу ли я ему одолжить денег. Я удивился и понял, что у него проблемы. Но я не мог ему тогда помочь. После этого я с ним не разговаривал», — добавил он.

О смерти Умара Джабраилова стало известно утром 2 марта. Его с огнестрельным ранением головы и отеком мозга доставили из жилого комплекса Vesper Tverskaya в больницу, но спасти не смогли. Рядом с ним в комнате был найден пистолет.

