04:00, 2 марта 2026

Новую съемку Сидни Суини в нижнем белье оценили в сети фразой «становится некомфортно»

Карина Черных
Кадр: @sydney_sweeney

Американская актриса Сидни Суини приняла участие в новой съемке для собственного бренда нижнего белья Syrn и вызвала обсуждения в сети. Видео и комментарии появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В начале ролика 28-летняя знаменитость предстала в белой майке и трусах с высокой посадкой. Затем она продемонстрировала фигуру в черных стрингах и колготках, отказавшись при этом от бюстгальтера. После этого актриса переоделась в темно-коричневый комплект, который состоял из укороченного топа и трусов с высокими вырезами.

Поклонники оценили рекламу новой коллекции Суини следующими фразами: «Мне становится некомфортно от этих видео. Слишком горячо», «Как же ты прекрасна, но ты должна понимать, что твоя красота невечна», «Одна реклама лучше другой», «Лучшая маркетинговая компания всех времен», «Мы бы хотели теперь увидеть тебя в обнаженной рекламе», «Сидни прекрасна».

Ранее сообщалось, что Сидни Суини в откровенном виде снялась с полуголым мужчиной для рекламы новой коллекции нижнего белья.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
