Обнародованы подробности о подозреваемом в похищении ребенка в Смоленске

РИА: Подозреваемый в похищении 9-летней девочки в Смоленске был тихоней

Подозреваемый в похищении 9-летней девочки в Смоленске был тихоней в школьные годы. Об этом рассказал друг семьи девочек, передает РИА Новости.

По данным агентства, мужчина учился в одной школе с фигурантом, а его знакомые — в одном с ним классе. По его словам, на днях ему позвонил молодой человек, бывший коллега, который учился с похитителем в одном классе.

Девятилетняя школьница из Смоленска вышла погулять с собакой утром 24 февраля и не вернулась домой. К ее поискам были привлечены волонтеры и полиция, которые нашли ее спустя два дня в квартире вместе с мужчиной и его сожительницей.

Следователи предъявили им обвинение.

