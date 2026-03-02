Обстановка на горевшем из-за атаки ВСУ топливном терминале в Новороссийске изменилась

В Новороссийске ликвидировали пожар на топливном терминале

На топливном терминале в Новороссийске ликвидировали пожар, начавшийся в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об изменении обстановки на объекте сообщил оперштаб Краснодарского края в Telegram.

К ликвидации возгорания привлекали 38 человек и 10 единиц техники. Информация об ущербе, причиненном огнем, не приводится.

Ранее мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что в результате атаки ВСУ в городе также повреждены восемь многоквартирных жилых домов, девять частных домовладений и три детских сада. Он опубликовал фотографии, на которых запечатлены разрушения.

Беспилотники ВСУ атаковали Краснодарский край в ночь на 2 марта. По данным Минобороны России, средства противовоздушной обороны сбили над регионом 66 дронов. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кандратьева, самый сильный удар украинских летательных аппаратов пришелся по Новороссийску. Согласно официальным данным, пострадали семь человек.