12:45, 2 марта 2026Россия

Масштаб разрушений после атаки ВСУ на крупнейший портовый город России оценили

Мэр Кравченко: Жилые дома и детсады повреждены из-за атаки ВСУ в Новороссийске
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Новороссийске повреждены восемь многоквартирных жилых домов, девять частных домовладений и три детских сада. Оценку масштаба разрушений привел мэр крупнейшего портового города России Андрей Кравченко в Telegram.

По его словам, ситуация находится под контролем. Градоначальник поручил провести осмотр каждого пострадавшего дома для фиксации повреждений. «После обследования территорий городские службы совместно с управляющими компаниями приступят к уборке общественных пространств, районные администрации — к сбору документов для оформления единовременных выплат», — написал Кравченко.

Мэр также опубликовал фотографии разрушений, на которых видно поврежденные стены и окна многоэтажки. Кроме того, запечатлены сильно пострадавшие частные дома, на которых заметны следы огня.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате атаки на Новороссийск травмы получили пять человек. Он также объявил, что в городе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Беспилотники ВСУ атаковали Краснодарский край в ночь на 2 марта. По данным Минобороны России, средства противовоздушной обороны сбили над регионом 66 дронов. Как сообщил Кандратьев, самый сильный удар украинских летательных аппаратов пришелся по Новороссийску.

