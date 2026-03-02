Реклама

09:04, 2 марта 2026Ценности

Откровенный наряд Джулии Фокс на презентации высмеяли в сети фразой «какой бардак»

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: BFA.com / Backgrid / Legion-Media

Американская модель и актриса Джулия Фокс в откровенном наряде посетила презентацию в Нью-Йорке и подверглась критике в сети. Фото и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

36-летняя знаменитость пришла на мероприятие, организованное косметическими брендами Mac и Sephora. Так, она предстала перед камерами в объемной шубе и сапогах, оформленных анималистичным принтом. Кроме того, на ней было черное боди с глубоким V-образным декольте, под которым отсутствовал бюстгальтер.

На размещенных кадрах видно, что визажисты дополнили образ звезды черными стрелками и розовой помадой. Стилисты, в свою очередь, распустили ее волосы и осветлили брови.

Читатели портала подняли на смех внешний вид Фокс в комментариях под материалом: «Раньше она была такой красивой. Что случилось?», «Наймите нормальных стилистов и визажистов», «Какой бардак», «Очень дерзко и очень уродливо», «Выглядит отвратительно», «Это мужчина или женщина?».

В октябре 2025 года Джулия Фокс объяснила любовь к откровенной одеждой развлечением.

