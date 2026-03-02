Реклама

21:37, 2 марта 2026

Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона»

Капитан «Вашингтона» Овечкин пропустил тренировку команды, ему дали выходной
Владислав Уткин
Александр Овечкин

Александр Овечкин. Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустил тренировку команды, так как ему дали выходной. Об этом на своей странице в Х сообщает журналист Тарик Эль-Башир.

Отмечается, что у главного тренера «Вашингтона» Спенсера Карбери нет опасений относительно участия Овечкина в ближайшем матче команды с «Ютой Мамонт». Матч состоится в Вашингтоне в ночь с 3 на 4 марта по московскому времени.

Овечкин отметился дублем в прошлом поединке своей команды с «Монреаль Канадиенс». Благодаря этому он прервал семиматчевую «сухую» серию. В текущем сезоне 40-летний нападающий забросил 24 шайбы и сделал 26 результативных передач в 62 матчах.

Всего в НХЛ Овечкин забросил 998 шайб. До абсолютного рекорда Уэйна Гретцки ему осталось 18 голов.

