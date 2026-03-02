Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона»

Капитан «Вашингтона» Овечкин пропустил тренировку команды, ему дали выходной

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустил тренировку команды, так как ему дали выходной. Об этом на своей странице в Х сообщает журналист Тарик Эль-Башир.

Отмечается, что у главного тренера «Вашингтона» Спенсера Карбери нет опасений относительно участия Овечкина в ближайшем матче команды с «Ютой Мамонт». Матч состоится в Вашингтоне в ночь с 3 на 4 марта по московскому времени.

Овечкин отметился дублем в прошлом поединке своей команды с «Монреаль Канадиенс». Благодаря этому он прервал семиматчевую «сухую» серию. В текущем сезоне 40-летний нападающий забросил 24 шайбы и сделал 26 результативных передач в 62 матчах.

Всего в НХЛ Овечкин забросил 998 шайб. До абсолютного рекорда Уэйна Гретцки ему осталось 18 голов.