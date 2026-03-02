Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:24, 2 марта 2026Мир

Постпред России назвал цель Израиля и США в конфликте с Ираном

Ульянов: Целью США и Израиля является свержение правительства Ирана
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Vahid Salemi / AP

Целью Израиля и США является свержение законного правительства Ирана. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, передает РИА Новости.

«Сейчас заявления руководства США и Израиля не оставляют ни малейшего сомнения в том, что единственной их целью является свержение законного правительства Ирана», — заявил постпред.

Он добавил, что, помимо этого, Иерусалим и Вашингтон планируют добиться полного разрушения иранской государственности.

Ранее израильская радиостанция GLZRadio со ссылкой на источники сообщила, что Германия серьезно рассматривает возможность вступления в войну с Ираном при условии, если Исламская Республика не прекратит обстрелы других государств на Ближнем Востоке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывший сенатор от Чечни и бизнесмен Умар Джабраилов покончил с собой. Что известно о трагедии в московской гостинице?

    Россиянин поставил на три футбольных матча и выиграл 3,8 миллиона рублей

    В России нашли поставщиков оружия для криминальных структур

    Масштаб разрушений после атаки ВСУ на крупнейший портовый город России оценили

    В Кремле высказались о контактах с Ираном и странами региона

    Число эвакуированных из Ирана россиян изменилось

    Названа неожиданная группа риска развития сердечно-сосудистых заболеваний

    Варламов попробовал «русскую сосиску» в Африке и поделился впечатлениями

    В Кремле резко высказались о конфликте США и Ирана

    В Кремле прокомментировали повестку переговоров по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok