Постпред России назвал цель Израиля и США в конфликте с Ираном

Целью Израиля и США является свержение законного правительства Ирана. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, передает РИА Новости.
«Сейчас заявления руководства США и Израиля не оставляют ни малейшего сомнения в том, что единственной их целью является свержение законного правительства Ирана», — заявил постпред.
Он добавил, что, помимо этого, Иерусалим и Вашингтон планируют добиться полного разрушения иранской государственности.
Ранее израильская радиостанция GLZRadio со ссылкой на источники сообщила, что Германия серьезно рассматривает возможность вступления в войну с Ираном при условии, если Исламская Республика не прекратит обстрелы других государств на Ближнем Востоке.