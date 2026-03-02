Появились кадры из атакованного ВСУ Новороссийска

Жители Новороссийска показали пролет украинского дрона между жилыми домами

Жители Новороссийска показали пролет дрона между жилыми домами. Кадры из атакованного Вооруженными силами Украины (ВСУ) российского города появились в Telegram-канале Kub Mash.

На представленном ролике видно, как беспилотник с громкими звуками проносится между постройками. Горожане, наблюдающие за ситуацией, напуганы и нецензурно выражают свои эмоции.

Как утверждает Kub Mash, повреждения получила многоэтажка. В доме оказалась разрушена крыша.

До этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что при массированной атаке дронов на Новороссийск пострадали пятеро граждан. Их госпитализировали.

Он подчеркнул, что в городе ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). По данным Кондратьева, в Новороссийске оказались повреждены восемь многоквартирных и девять частных домов, детский сад.