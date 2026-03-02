Появились подробности последних дней жизни покончившего с собой бизнесмена Джабраилова

Shot: Последнее время Джабраилов жил один в апартаментах на Тверской-Ямской

Покончивший с собой бизнесмен и бывший сенатор от Чечни Умар Джабраилов в последнее время вел замкнутый образ жизни и не посещал светские мероприятия. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, в последнее время он жил в апартаментах Vesper Tverskaya, расположенных на Тверской-Ямской улице. К нему редко приходили гости. Его дочери проживают в Европе. Отмечается, что в момент самоубийства рядом с бизнесменом никого не было.

Как сообщает Shot, девять лет назад Джабраилов был фигурантом уголовного дела по статье о хулиганстве — он открыл стрельбу в холле гостиницы Four Seasons на Охотном Ряду. Суд оштрафовал его на полмиллиона рублей. Кроме того, Джабраилов был почетным гостем на вечеринках мировых звезд, таких как Бейонсе, P. Diddy и Jay-Z.

Ранее была обнаружена переписка Джабраилова с помощницей Эпштейна Гислейн Максвелл. В 2001 году бизнесмен сообщил ей о возвращении из Лондона и попросил уточнить даты ее приезда в Россию. Женщина пообещала Джабраилову прилететь в страну на следующей неделе. Кроме переписки, в файлах Эпштейна нашли и фото экс-сенатора, сделанное в 1990 году. На нем мужчина занимается карате.