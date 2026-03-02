Пугачевой предрекли переезд в Болгарию

Манукян: Алла Пугачева и Максим Галкин готовятся к переезду в Болгарию

Блогер и общественник Вадим Манукян заявил, что певица Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) планируют переехать в Болгарию. Его комментарий передает «Абзац».

Собеседник издания подчеркнул, что Пугачева и Галкин еще в 2025 году подготовились к переезду в новую страну. «Получается интересная схема скитания по всему миру с подготовкой запасных аэродромов. Дальше — поездки по Европе», — отметил Манукян.

Известно, что в 2022 году Пугачева вместе с мужем и детьми переехала в Израиль, а после обострения палестино-израильского конфликта поселилась на Кипре. В октябре 2025 года сообщалось, что Пугачева тайно обзавелась элитной виллой в Болгарии. Новый дом певицы находится в закрытом комплексе на окраине Софии у подножия Витоши. За роскошную виллу артистка отдала около 500 тысяч евро.