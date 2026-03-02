Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
17:40, 2 марта 2026Культура

Пугачевой предрекли переезд в Болгарию

Манукян: Алла Пугачева и Максим Галкин готовятся к переезду в Болгарию
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Блогер и общественник Вадим Манукян заявил, что певица Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) планируют переехать в Болгарию. Его комментарий передает «Абзац».

Собеседник издания подчеркнул, что Пугачева и Галкин еще в 2025 году подготовились к переезду в новую страну. «Получается интересная схема скитания по всему миру с подготовкой запасных аэродромов. Дальше — поездки по Европе», — отметил Манукян.

Известно, что в 2022 году Пугачева вместе с мужем и детьми переехала в Израиль, а после обострения палестино-израильского конфликта поселилась на Кипре. В октябре 2025 года сообщалось, что Пугачева тайно обзавелась элитной виллой в Болгарии. Новый дом певицы находится в закрытом комплексе на окраине Софии у подножия Витоши. За роскошную виллу артистка отдала около 500 тысяч евро.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умерла вдова Али Хаменеи. От ударов США и Израиля погибли сам аятолла и пятеро членов его семьи, включая годовалую внучку

    Звезда «Универа» похвасталась нарядом за сотни тысяч рублей

    Мать-одиночку забетонировали на первом свидании в российском регионе

    Китайский марсианский аппарат предложили оснастить российским прибором

    Кадры ударов США по целям в Иране показали

    Россиян предупредили о подорожании отдыха на альтернативных Ближнему Востоку направлениях

    Казахстан выразил соболезнования Ирану

    Европейские индексы попадали из-за ситуации в Иране

    Российский вице-премьер высказался о товарообороте с Азербайджаном

    Наследник иранского шаха заявил о готовности немедленно отправиться в Иран

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok