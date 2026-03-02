Реклама

Из жизни
17:13, 2 марта 2026Из жизни

«Радиостанция Судного дня» передала два странных сообщения о газе и удушении

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала слово «асфиксия»
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Tudor_thephotoguy / Shutterstock / Fotodom

Радиостанция УВБ-76 передала три странных слова. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий ее передачи.

Так называемая радиостанция Судного дня ожила в 12:34 по московскому времени. В первой передаче прозвучало слово «долгогривый». В 14:02 и в 14:40 в эфире одно за другим появились слова о газе и удушении: «дегазатор» и «асфиксия». В прошлых передачах станции ни одно из этих слов не встречалось.

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

