Экономика
15:51, 2 марта 2026Экономика

Раскрыта сумма самого большого долга за коммуналку в России

NikaEstate: Самый большой долг за коммуналку в России составил 7,5 млн рублей
Александра Качан (Редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Самый крупный долг за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в России составил 7,5 миллиона рублей. Сумму раскрыл владелец международного агентства недвижимости NikaEstate Виктор Садыгов в беседе с ТАСС.

«Самый большой долг за ЖКХ, который я помню из публичных историй, составил 7,5 миллиона рублей. Из практики могу назвать более скромную сумму — 3,5 миллиона рублей в одном из известных жилых комплексов», — рассказал эксперт. Он добавил, что чаще всего жильцы элитных ЖК не платят из-за забывчивости, однако есть случаи, когда коммунальные счета не являются приоритетом и собственник выбирает направить средства на другие нужды.

Член правления AREA Ирина Жарова-Райт добавила, что богатые россияне не платят за ЖКУ сами — за них это делают управляющие или другие доверенные лица. В таких случаях неуплата происходит редко. По словам эксперта, за последние четыре года подобные ситуации возникали только с иностранцами или иноагентами, у которых нет счетов в стране. Кроме того, есть собственники, которые злостно не хотят платить вовремя без объективной причины.

Ранее россияне оценили рост тарифов ЖКУ. Более 80 процентов респондентов отметили, что подорожание услуг оказалось заметным.

