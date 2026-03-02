Раскрыта сумма самого большого долга за коммуналку в России

NikaEstate: Самый большой долг за коммуналку в России составил 7,5 млн рублей

Самый крупный долг за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в России составил 7,5 миллиона рублей. Сумму раскрыл владелец международного агентства недвижимости NikaEstate Виктор Садыгов в беседе с ТАСС.

«Самый большой долг за ЖКХ, который я помню из публичных историй, составил 7,5 миллиона рублей. Из практики могу назвать более скромную сумму — 3,5 миллиона рублей в одном из известных жилых комплексов», — рассказал эксперт. Он добавил, что чаще всего жильцы элитных ЖК не платят из-за забывчивости, однако есть случаи, когда коммунальные счета не являются приоритетом и собственник выбирает направить средства на другие нужды.

Член правления AREA Ирина Жарова-Райт добавила, что богатые россияне не платят за ЖКУ сами — за них это делают управляющие или другие доверенные лица. В таких случаях неуплата происходит редко. По словам эксперта, за последние четыре года подобные ситуации возникали только с иностранцами или иноагентами, у которых нет счетов в стране. Кроме того, есть собственники, которые злостно не хотят платить вовремя без объективной причины.

