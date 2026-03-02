Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:13, 2 марта 2026Бывший СССР

Раскрыты задачи иностранных диверсантов в ВСУ

РИА: Иностранные ДРГ ВСУ занимаются перерезанием логистики
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sofia Gatilova / Reuters

Иностранные диверсионно-разведывательные группы (ДРГ), воюющие в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ), занимаются перерезанием логистических маршрутов. Об этом РИА Новости рассказал ветеран спецоперации, пилот-испытатель БПЛА с позывным Святой.

По его словам, диверсанты используют тактику активного штурма небольшими отрядами. «Где-то быстро забежать, уничтожить, подавить огнем и выйти после этого. Ну и предварительно, естественно, уничтожить все логистические маршруты… электричество, вода, связь, дороги и так далее», — сказал боец. Он пояснил, что тем самым противник пытается парализовать всех находящихся в зоне действия ДРГ, как военных, так и гражданских, чтобы те не могли эвакуироваться.

Ранее российский офицер мотострелкового подразделения группировки войск «Север» с позывным Добрыня рассказал об уничтожении ДРГ колумбийских наемников, которые воевали на стороне ВСУ. Противник действовал достаточно предсказуемо и попался в ловушку — подготовленный карман-засаду, где их ждали российские военные.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Высшее руководство Ирана убито. Как Тегеран решил ответить на операцию США и Израиля?

    Названы самые редкие клички московских кошек

    Министр обороны Италии сбежал из обстреливаемого Дубая и бросил семью

    Российский тревел-блогер рассказал о налоге на дождь для местных в Швейцарии

    Трампа предупредили о последствиях операции против Ирана

    Названы неожиданные недостатки кроссовера Haval

    Раскрыты задачи иностранных диверсантов в ВСУ

    Трамп высказался о защите жителей Ирана

    Трамп заявил о готовности США атаковать Иран в течение месяца

    Мужчина описал нападение огромного медведя фразой «он хотел съесть меня как десерт»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok