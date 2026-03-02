РИА: Иностранные ДРГ ВСУ занимаются перерезанием логистики

Иностранные диверсионно-разведывательные группы (ДРГ), воюющие в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ), занимаются перерезанием логистических маршрутов. Об этом РИА Новости рассказал ветеран спецоперации, пилот-испытатель БПЛА с позывным Святой.

По его словам, диверсанты используют тактику активного штурма небольшими отрядами. «Где-то быстро забежать, уничтожить, подавить огнем и выйти после этого. Ну и предварительно, естественно, уничтожить все логистические маршруты… электричество, вода, связь, дороги и так далее», — сказал боец. Он пояснил, что тем самым противник пытается парализовать всех находящихся в зоне действия ДРГ, как военных, так и гражданских, чтобы те не могли эвакуироваться.

Ранее российский офицер мотострелкового подразделения группировки войск «Север» с позывным Добрыня рассказал об уничтожении ДРГ колумбийских наемников, которые воевали на стороне ВСУ. Противник действовал достаточно предсказуемо и попался в ловушку — подготовленный карман-засаду, где их ждали российские военные.