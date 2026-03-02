Россияне продолжили отпуск на пляжах атакованного Ираном Дубая и попали на видео

Shot: Российские туристы продолжили отпуск в Дубае после атак Ирана

Российские туристы спокойно продолжили отпуск на пляжах Дубая после воздушных атак Ирана и попали на видео. Кадры публикует Telegram-канал Shot.

На записи видно, что берег моря полон отдыхающих. Автор ролика отметила, что видео снято в понедельник, 2 марта. Отмечается, что россияне лишь немного расстроились из-за знаменитого колеса обозрения, которое не работает в сложившейся ситуации.

Ранее российским туристам пришлось ночевать в холле отеля Дубая из-за воздушной атаки Ирана. Соотечественница описала этот опыт фразой «спать в одном помещении с сотней людей сложно».

Первый более чем за двое суток самолет в Москву вылетел из аэропорта Абу-Даби, ОАЭ, 2 марта. Рейс выполняет авиакомпания Etihad Airways.