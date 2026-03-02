Реклама

18:53, 2 марта 2026

Россиянин устроил стрельбу возле школы и ранил человека

Житель Уссурийска устроил стрельбу возле школы и ранил другого мужчину в голову
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Сотрудники силовых структур задержали 34-летнего ранее судимого мужчину, который устроил стрельбу в Уссурийске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении МВД России по Приморскому краю.

Информация о стрельбе на Владивостокском шоссе поступила в полицию от очевидца. Как уточняет Telegram-канал NEWS.VL, стреляли неподалеку от школы.

Позже в местную больницу обратился 28-летний житель поселка Славянка. Во время инцидента он получил ранение головы.

Стрелявшего установили быстро. Что за оружие было при нем, не уточняется.

Ранее суд Екатеринбурга огласил приговор по резонансному делу о стрельбе у храма «Большой Златоуст» в центре города.

