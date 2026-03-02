Реклама

08:45, 2 марта 2026Россия

Россиянка пожаловалась на отказ врачей принять сына с ампутированной ногой в больнице

V1.ru: В Волгограде врачи отказались принимать мужчину с ампутированной ногой
Майя Назарова

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Красноармейском районе в Волгограде врачи отказались принимать 33-летнего мужчину с ампутированной ногой в больнице. Мать россиянина рассказала, что вместо этого их отправили домой. Об этом стало известно порталу V1.ru.

Россиянка утверждает, что они попали к хирургу, который объявил им, что шишка за выходные может рассосаться сама собой. Женщина обеспокоена, что у сына могут начаться осложнения.

Она разъяснила, что мужчина потерял часть ноги, когда попал под поезд в августе прошлого года. Его увезли в больницу № 15 «Каустик». «С августа по октябрь мы там лежали. Потом нас выписали домой, рекомендовали находиться на лечении по месту жительства. С конца октября мы находимся на лечении в поликлинике № 16», — поделилась мать.

Родительница подчеркнула, что оказание медицинской помощи в этой поликлинике значительно отличается от той, что была в больнице. Она призналась, что хочется вылечить оставшуюся часть ноги у сына, а затем задумываться о протезе для него. Однако, по словам жительницы Волгограда, медики в поликлинике № 16 не помогают им должным образом.

Обращение горожанки передали в региональный Минздрав.

Ранее сообщалось, что в Мариинске пенсионерку вместо лечения привязали к кровати в больнице и избили.

