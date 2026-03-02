Россиянка раскрыла стоимость дороги из ОАЭ на родину через Оман

Россияне в ОАЭ рассматривают вариант улететь через Оман за 50 тысяч рублей

Оказавшаяся в Дубае, ОАЭ, россиянка раскрыла стоимость дороги на родину через Оман — цена такого путешествия начинается от 50 тысяч рублей. Об этом Александра Митченко рассказала в беседе с РИА Новости.

По ее словам, такой вариант рассматривают многие туристы — они планируют через Маскат попасть в Стамбул или Ереван, а оттуда уже добраться до России. При этом границу ОАЭ и Омана придется пересечь пешком. Есть также вариант улететь частным самолетом до Омана за 20 тысяч долларов (1,5 миллиона рублей) за одного.

«Это ориентировочные очень цены, мы их узнаем от знакомых или в интернете, кто уже попытался или воспользовался таким путем. Официально это никто здесь не предлагает», — предупредила Митченко.

Ранее стало известно, что российская авиакомпания «Аэрофлот» начнет вывозить граждан страны из ОАЭ с 3 марта. Уточняется, что 3 марта состоятся два рейса из Дубая и один из Абу-Даби в Москву.