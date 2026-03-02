Бизнесмен Умар Джабраилов найден мертвым в Москве

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:02, 2 марта 2026Путешествия

Российские туроператоры отказались возвращать деньги за отмененные туры в ОАЭ

Shot: Туроператоры штрафуют россиян за отказы от туров в ОАЭ
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Стало известно, что российские туроператоры отказались возвращать деньги соотечественникам за отмененные туры в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Об этом пишет Telegram-канал «Shot Проверка».

Так, клиенты уже сдают туры, запланированные на апрель. Уточняется, что россиянам выписывают за отказы огромные штрафы. В стоимость некоторые туристические агентства включают фактически понесенные расходы, часто учитывают и удерживаемую гостиницами ближневосточной страны стоимость при отмене брони. По имеющейся информации, не получается вернуть и авиабилеты — авиакомпании удерживают половину суммы.

Материалы по теме:
«Телефоны начали издавать резкий звук». Тысячи россиян застряли в Дубае из-за ударов Ирана. Что происходит с туристами сейчас?
«Телефоны начали издавать резкий звук». Тысячи россиян застряли в Дубае из-за ударов Ирана. Что происходит с туристами сейчас?
1 марта 2026
Почему Иран бомбит ОАЭ и что уже разрушено в Дубае: от штаб-квартиры ЦРУ до торговых центров
Почему Иран бомбит ОАЭ и что уже разрушено в Дубае: от штаб-квартиры ЦРУ до торговых центров
1 марта 2026

Россиянка Виктория рассказала, что запросила у крупного российского турагентства возврат тура, запланированного на 4 марта. Общая стоимость составила 307,1 тысячи рублей. В компании ей ответили, что вся сумма спишется в качестве штрафа. Другой отечественный туроператор требует от клиентов 100 тысяч рублей за отмененные туры за 450 тысяч рублей.

Ранее стало известно время вылета первого рейса из ОАЭ в Россию. Так, самолет вылетит из аэропорта Абу-Даби 2 марта в 14:30 по местному времени.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывший сенатор и бизнесмен Умар Джабраилов покончил с собой

    Ситуация на Ближнем Востоке ударит по режиму Зеленского

    Россиянка избила сына-аутиста на глазах у всего двора и попала на видео

    Гадалка в Подмосковье выманила у сестры пропавшего на СВО бойца сотни тысяч рублей

    Учительница избила девочку из-за домашнего задания и приказала никому не рассказывать

    Раскрыто влияние популярной приправы на работу мозга

    Российский лыжник Коростелев выступит на молодежном чемпионате мира в Норвегии

    «Историческое унижение!» В Кувейте разбился американский истребитель F-15. Катапультировавшегося пилота увезли в багажнике авто

    В США высказались о «жульничестве» Уиткоффа на переговорах с Ираном

    В сети оценили лицо российской модели после пластики словами «50 оттенков Олега Монгола»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok