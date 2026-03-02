Российские туроператоры отказались возвращать деньги за отмененные туры в ОАЭ

Shot: Туроператоры штрафуют россиян за отказы от туров в ОАЭ

Стало известно, что российские туроператоры отказались возвращать деньги соотечественникам за отмененные туры в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Об этом пишет Telegram-канал «Shot Проверка».

Так, клиенты уже сдают туры, запланированные на апрель. Уточняется, что россиянам выписывают за отказы огромные штрафы. В стоимость некоторые туристические агентства включают фактически понесенные расходы, часто учитывают и удерживаемую гостиницами ближневосточной страны стоимость при отмене брони. По имеющейся информации, не получается вернуть и авиабилеты — авиакомпании удерживают половину суммы.

Россиянка Виктория рассказала, что запросила у крупного российского турагентства возврат тура, запланированного на 4 марта. Общая стоимость составила 307,1 тысячи рублей. В компании ей ответили, что вся сумма спишется в качестве штрафа. Другой отечественный туроператор требует от клиентов 100 тысяч рублей за отмененные туры за 450 тысяч рублей.

Ранее стало известно время вылета первого рейса из ОАЭ в Россию. Так, самолет вылетит из аэропорта Абу-Даби 2 марта в 14:30 по местному времени.